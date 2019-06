Sanremo, i liceali del Cassini portano in scena al Casinò “Vacanze romane”

Sanremo. Anche quest’anno prosegue la tradizione che vede il Liceo G.D. Cassini tornare sul palco del del Casinò con la trasposizione teatrale del famoso film “Vacanze romane”.

La professoressa Sandra, referente del progetto, guiderà sul palco circa ottanta studenti dtra attori, ballerini, scenografi e costumisti. La hanno aiutata in questo impegnativo progetto i docenti Michele Ciulla e Alberto Lanteri per le scenografie e la professoressa Mariola Hernandez per i costumi. La realizzazione dello spettacolo ha visto anche la fondamentale partecipazione dell’avvocato Matteo Maggio a cui si deve la regia.

Il debutto sarà mercoledì 5 giugno e la replica giovedì 6 al Teatro dell’Opera (ore 21).