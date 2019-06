Per l'ambiente

Sanremo, i Deplasticati tornano in azione: domani è guerra alle cicche di sigaretta

Realizzata in collaborazione a Clen up Italia, l'iniziativa si svolgerà in contemporanea ad altre città

Sanremo. I Deplasticati tornano in azione. Questa volta nel mirino del gruppo ambientalista di Barbara Blengino si trovano i mozziconi di sigaretta. In collaborazione a Clen up Italia, domani i membri del gruppo e tutti i cittadini sono invitati a munirsi di guanti e sacchetti e passare al setaccio la città ripulendola dalle cicche. La giornata si svolgerà in contemporanea ad altre località italiane. A fine evento i volontari potranno inviare una fotografia dello “sporco bottino” a cleanupitalia@gmail.com. Come scrive Blengino sul gruppo Facebook dei Deplasticati, «Una cosa poco impegnativa ma di grande importanza perché ogni mozzicone ammazza un litro d’acqua».