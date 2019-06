Ospedaletti. Nella giornata del 2 giugno una parte dei bambini dell’I.C. Centro Levante (plesso San Bartolomeo) di Sanremo ha partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione “Tutti in pista… Corri con me”, evento organizzato dall’unione del Comune di Ospedaletti, l’Associazione U Descu Spiareté e la Polisportiva Dilettantistica Integrabili di Sanremo.

L’evento ha visto coinvolti molti bambini e genitori ma anche insegnanti del plesso di San Bartolomeo. Tutti i bambini e i loro caregiver, hanno corso per 300 m e 600 m, inoltre hanno preso parte ad attività e percorsi motori, sperimentato la hugbike e infine hanno pranzato insieme a tutto il team presente.

di 22 Galleria fotografica "Tutti in pista...corri con me"









«Vedere mio figlio salire sulla hugbike per me è stato un momento di commozione. Grazie per la bellissima opportunità ed esperienza che gli organizzatori hanno coordinato e studiato» – dice una mamma. «Siamo fieri dei nostri bambini e delle loro famiglie che hanno a cuore il tema della disabilità» – dicono le insegnanti Alessia Adorno, Adriana Calafato e Sabrina Palumbo.

«Ricorderemo questo momento come una giornata in cui si sono condivise grandi emozioni, superato limiti e favorito quanto di più bello possa esserci». Anche i bambini si sono sentiti coinvolti a 360 gradi come si può intuire dalle loro parole: «Mi sono divertita tantissimo, mi sono piaciute tante cose: il giro sulla hugbike, quando siamo entrati in pista con il paracadute tutto colorato. Quando la maestra ci faceva gli scherzetti e poi ha provato a salire anche lei sulla Hug mi ha fatto tanto ridere» – dice un’alunna.

E aggiunge un altro alunno: «Maestra quando hai corso con il nostro compagno di classe lo hai aiutato e lo hai accompagnato, non è arrivato sul podio ma l’importante è che abbia partecipato. Sono contento per lui. Quando rifacciamo ancora un’altra giornata, Speciale, come quella di ieri? Ricordiamoci però di fare tutti insieme l’abbraccio collettivo. Mi piace!».