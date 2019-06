Sanremo. Sport e divertimento per una domenica in compagnia di mamma, papà e nonni. Sulla pista di atletica a Pian di Poma questa mattina è andata in scena la 21ª edizione della Baby maratona – 7° memorial Lino Bottini. Una grande festa per le famiglie a cui quest’anno hanno preso parte ben 180 piccoli atleti, di cui 78 femminucce e 93 maschietti.

Con la telecronaca di Renzo Balbo, i bambini, di età compresa fra i 3 e gli 11 anni e contraddistinti da maglietta di diverso colore, si sono giocosamente sfidati in una gara campestre su categoria.

di 19 Galleria fotografica A Pian di Poma corrono i piccoli maratoneti









Dopo è stata la volta di 30 mamme e 33 papà che sono stati coinvolti in due divertenti competizioni: la 17ª maratonina delle mamme e la 19ª maratonina dei papà. A sorpresa quest’anno si sono aggiunti anche 4 nonni.

Al termine di ogni gara i baby maratoneti hanno consumato una meritata e gustosa merenda, corso per la pista e ritirato la tanto desiderata medaglia di partecipazione, mentre i primi tre classificati di ogni sezione sono saliti sul podio.

Il “Memorial” intitolato al compianto ex sindaco Lino Bottini, ideatore della manifestazione, è stato assegnato ancora una volta alla scuola primaria “Asquasciati” che ha registrato il maggior numero di partecipanti.

Promossa e organizzata dall’Assessorato alla promozione del turismo e calendario manifestazione del Comune di Sanremo, la Baby maratona 2019 ha visto goliardicamente sfidarsi anche alcuni rappresentanti dell’Amministrazione, tra maggioranza e opposizione: il sindaco Alberto Biancheri, Alessandro Sindoni, Silvana Ormea, Massimo Rossano, Massimo Donzella e Simone Baggioli.