Sanremo, gli sBandati del Borghetto in concerto al Casinò

Sanremo. Venerdì 14 giugno alle 21 al Teatro del Casinò, Angsaimperia Onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Sanremo) organizza per una serata in musica con gli sBandati del Borghetto in concerto.

Una formazione musicale che è formata dalla sezione giovanile della Banda musicale Borghetto San Nicolò città di Bordighera che aderisce al progetto ” Tutti inclusi” per offrire a ragazzi con diverse abilità la possibilità di esprimersi musicalmente. Ingresso libero.