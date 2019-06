Sanremo, gli atleti della Foce si mettono in evidenza a Savona e Fidenza

Sanremo. L’atletica ligure è in pieno fermento e le gare per tutte le categorie si succedono a pieno ritmo. Gli atleti della Foce non mancano mai di essere protagonisti, come è successo a Savona dove l’allievo Davide Ebrille ha migliorato il suo personale sui m.100 portandolo da 11″98 a 11″70, un bel balzo.

Anche lo junior Davide Revelli non è stato da meno correndo i m.400 in 52″, migliorandosi di mezzo secondo e interpretando la gara durissima in maniera coraggiosa.

A Fidenza (Parma), il saltatore in alto Gabriele Avagnina, cadetto, classe 2005, ha valicato l’asticella posta a m.1,65, fallendo di un niente l’1.70. Nel lancio del martello, Igor Perilli, con una bordata di m.29,36, ha migliorato il personale di circa 5m. La cadetta Alessia Laura, non al meglio, dopo un inizio stagione difficile, prepara con pazienza il grande rientro. Sabato prossimo, a Celle Ligure, la Foce sarà presente con oltre 30 atletini, categoria “ragazzi/e, per i loro campionati liguri di società: per cresime e comunioni ci sarà qualche giustificata assenza, ma la società saprà cavarsela lo stesso.

Tanta tristezza, intanto, per la scomparsa di “Massimino”, un grande e affettuoso amico di tutti nostri tesserati: i più piccoli non ci credono ancora.