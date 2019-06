Sanremo. Importanti risultati sulle competenze linguistiche per gli alunni del “Ruffini-Aicardi” di corso Cavallotti. Soddisfazione anche per il primo anno di Alternanza Scuola Lavoro per il Professionale Sociosanitario.

Un gruppo di alunni delle seconde e terze dell’Istituto Tecnico per il Turismo di Sanremo ha superato brillantemente gli esami Trinity , conseguendo la certificazione pari al livello B1 del QCER per la lingua inglese. Un risultato importante, considerata l’importanza delle lingue straniere nel quadro orario

dell’Istituto Tecnico per il Turismo, che attesta competenze su produzione scritta e orale in lingua.

L’istituto per il turismo di Sanremo potenzia le competenze linguistiche degli studenti con vari progetti quali lo stages linguistico a Malta per l’inglese, cineforum per francese e spagnolo, spettacoli teatrali in lingua, attività di Alternanza Scuola Lavoro a contatto con turisti stranieri.

Soddisfazione anche per il primo anno di Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni del l’Istituto Professionale Sociosanitario che è ormai giunto alle classi del triennio. La scuola ha stipulato convenzioni con enti e strutture del sociale che hanno accolto gli studenti, coinvolgendoli in importanti esperienze formative.

Il giudizio positivo da parte delle strutture accoglienti e da parte degli studenti, conferma l’interesse per

questo corso di studi relativamente nuovo nella nostra zona. Tra le strutture convenzionate con l’iis “Ruffini-Aicardi” si citano le scuole per infanzia Montessori, Raggio di Sole, IC Arma di Taggia, Ventimiglia e Camporosso, Casa Famiglia di Taggia e Ventimiglia, Opera Don Orione, Leo Club e altre ancora.