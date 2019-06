Sanremo. Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno si è tenuto alle 21 al teatro Casinò di Sanremo lo spettacolo ‘Vacanze Romane’, una rielaborazione teatrale dell’omonimo celebre film del 1953.

Le prove si sono svolte i giorni precedenti in mattinata e hanno avuto come pubblico gli alunni del Liceo G.D. Cassini, che hanno seguito con attenzione i loro compagni esibirsi e mettere in scena questa commedia. L’opera vede come protagonisti la principessa Anna e il giornalista Gianni Velani, interpretati rispettivamente da Anna Boeri ed Enrico D’Andrea, che si innamorano nonostante ostacolati dalle differenze di classe sociale in una Roma sfacciata e frizzante. La regia, affidata a Matteo Maggio, è stata fedele alla trama originale, riuscendo efficacemente a trasformare il film in una commedia musicale. I numerosi momenti di canto e di ballo sono stati ideati dalla coreografa Luisella Vallino e dal maestro di musica Eugenio Costa. I costumi, invece, sono stati realizzati dalla professoressa Mariola Hernández.

La scenografia e la struttura mobile sono state curate da Franco Moni e Massimo Lantero, aiutati dai professori Michele Ciulla e Antonio Lanteri. La rappresentazione ha avuto un clamoroso successo in entrambe le serate: il teatro del Casinò è stato gremito di spettatori interessati e soddisfatti per l’ottima riuscita sia da parte degli attori, che hanno calcato il palcoscenico, sia da parte dello staff che, dietro le quinte, ha orchestrato lo spettacolo.