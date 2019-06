Sanremo. E’ stata iniziativa della scuola infanzia “Borgo Tinasso” dedicare un anno di ricerca al parco naturale più agibile dai bambini frequentanti: il Mar Ligure: il mare della loro città, Sanremo.

La progettazione pedagogica ha pensato di utilizzare il contesto territoriale come base di incontro capace di contenere esigenze di sviluppo e saperi, utilizzandoli come denominatori comuni a bimbi che andranno ad essere i futuri protagonisti di una società sempre più avanzata e multietnica.

Le quattro sezioni della scuola hanno impegnato i 95 bimbi iscritti attraverso la creazione di una storia che ha consentito loro di esplorare l’emerso e il sommerso legato al mare. Partendo dalla manipolazione della sabbia, dai giochi d’acqua, dalla osservazione delle conchiglie sono stati spinti a comprendere, la vita sottomarina di pesci, alghe e uccelli arrivando a fare esperimenti di galleggiamento con rudimentali imbarcazioni e materiali, facendo confluire l’esito dei loro percorsi anche in manifestazioni culturali quali: la mostra “La forza della natura”, dedicata al concittadino Libereso Guglielmi, dimostrando in essa, la funzione vitale delle alghe per il mare.

Come piccoli giornalisti i bimbi hanno documentato le attività con vari linguaggi spaziando da quello corporeo: psicomotricità, danza a quello musicale che li ha impegnati in una corale natalizia e in uno spettacolo teatrale aperti alle famiglie di grande successo; oltre che nella scrittura iconico grafica di un libro personale simile a un “diario di bordo” dell’anno scolastico.

In una gita al mare, proposta come attività didattica di complemento alla progettazione i bimbi hanno goduto della conoscenza di un pescatore che li ha introdotti all’ossevazione delle imbarcazioni e della attrezzatura di complemento alla pesca, nonchè al mercatino del pesce nel quale si sono confrontati con gentili venditrici di “pescato”, proseguendo la visita verso le officine di restauro e riparazione dei natanti e incontrando la scuola di canottaggio dello “Yacht Club” , grazie alla quale hanno avuto accesso alla rimessa delle canoe e alla palestra dei vogatori.

In linea con gli accordi europei relativi all’educazione alla cittadinanza delle future generazioni, la scuola si è impegnata a sensibilizzare i bambini a l rispetto dell’ambiente e alla tutela del mare, programmando anche due incontri con una biologa marina alla quale hanno rivolto molteplici domande.

Dulcis in fundo, la scolaresca ha goduto di un intrattenimento teatrale, irresistibile e divertente, tenuto dall’attore Salvatore Stella , presso lo stabilimento “Bagni Italia” a Sanremo, sul tema dei pirati che li ha coinvolti e affascinati anche grazie a innumerevoli giochi di prestigo .