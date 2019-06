Sanremo, giornata alla scoperta del parco di Villa Ormond

Sanremo. Una domenica “petalosa” per tutta la famiglia al Museo Floriseum di Villa Ormond. Il 23 giugno si svolgerà una giornata alla scoperta del parco della residenza storica in corso Cavallotti con laboratori per bambini e banchetti di artigianato in tema floreale.

Nella locandina sottostante il programma completo dell’iniziativa: