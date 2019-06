Sanremo. Mobilitazione di soccorsi per un incendio divampato intorno alle 21,30 in un alloggio al pian terreno di uno stabile al civico 272 di via Martiri.

Stando a testimonianze raccolte sul posto, l’alloggio sarebbe abusivamente occupato da stranieri irregolari. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, che ha completamente annerito il locale e distrutto il mobilio di fortuna.

Il denso fumo che si è sprigionato a causa delle fiamme, ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, carabinieri e polizia. Presente, a scopo precauzionale, anche un’ambulanza inviata dal 118.

Il tratto di senso unico di via Martiri è al momento chiuso al traffico veicolare.