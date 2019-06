Sanremo, Festa della musica: a Pian di Nave «concertone» blindato con Shade e Fred De Palma

Sanremo. Dopo l’effervescente debutto di ieri, questa sera andrà in scena il secondo atto della Festa della Musica 2019. Riflettori accesi a Pian di Nave con il «concertone» gratuito dedicato ai più giovani. La musica inizierà ad accendersi già dal tardo pomeriggio (ore 18) con dj set e animazioni per poi esplodere dalle 21 fino all’una di notte con il concerto vero e proprio dove protagonisti saranno Fred De Palma e Shade.

Dopo l’attacco dei dj, a calcare il palcoscenico (10 metri per 12 con strumentazione per effetti audio e luci) sarà il gruppo anni ’70 e ’80 The virgin rock band. Sarà quindi la volta del rapper torinese che a Sanremo ha già fatto la sua comparsa al Festival di quest’anno, duettando con Patty Pravo nella serata delle cover sulle note di Tutt’al più; e poi dell’attesissimo Shade: recordman di follower sui social media, è anche lui reduce dell’ultimo kermesse dove ha gareggiato insieme a Federica Carta con il brano Senza farlo apposta. Non mancherà l’esibizione di alcuni artisti provenienti da Area Sanremo, tra cui Saita.

Condotta da Massimo Biggi di Radio Number One, la serata sarà «blindata». Il piano di sicurezza ha previsto la creazione di un percorso di entrata mediante l’installazione di oltre 100 transenne. Saranno presenti 8 steward abilitati al controllo degli effetti personali, oltreché una postazione fissa della Croce Verde di Arma di Taggia e presidi delle forze dell’ordine. All’interno dell’area non potranno essere introdotti oggetti contundenti, bottiglie di vetro e alcolici. Studiato dal commissariato di polizia locale, il sistema di sicurezza è stato concepito come un «esperimento»: dalla sua efficacia si potrà ricavare un «format» da applicare a tutti i prossimi grandi eventi della città.

Più soft il servizio di sorveglianza per tra le piazze e le vie del centro che saranno animate dalle esibizioni di band del territorio: in corso Nazario Sauro da dj set (dalle 19 alle 21) e la disco band Studio 54; in piazza Sardi, dai mix cover party dei Full Optional; in piazza Bresca dal jazz brasiliano degli Uma a Zero (Brazil Jazz); in piazza Siro-Carli dal Duo Talamo e a seguire Nuovi Solidi, in piazza Colombo dagli Slurp Music Animation (esibizioni libere); via Mameli dal soul blues and jazz dei Glue’s Avenue; in via Matteotti dai sound elettronici degli Start Over; in via Gioberti da Quel duo lì (drum, guitar & vocal), Manuela Gaslini e Riccardo Sasso (un viaggio nella musica).

Promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata su iniziativa di Sanremo On e il supporto di un gruppo di privati, la Festa della Musica si concluderà domani (sabato), quando al centro della della scena sarà invece il Teatro Ariston che vedrà sul palco Patty Pravo e Teo Teocoli.