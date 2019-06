Sanremo. Draghi, re, regine, contadini, cavalieri e tanto, tanto miele che addolcendo tutti, buoni e cattivi, riporta gli abitanti del villaggio fiabesco a vivere in amicizia e solidarietà. Sono questi alcuni degli ingredienti della festa di fine progetto intergenerazionale nato dalla collaborazione tra la Casa dei bambini Montessori e la Residenza Anni Azzurri Franchiolo.

Bambini e genitori sono stati accolti dall’esposizione dei lavori svolti durante i diversi incontri, schede informative ne delineavano obiettivi, metodologie e percorsi didattici.

Un momento dedicato alle prove finali e poi via alla rappresentazione teatrale in cui ogni bimbo, recitando la propria parte, ha dato voce chi alla propria timidezza, chi alla propria ironia, chi alla propria intraprendenza.

Non poteva poi mancare la visione di un video che racchiudesse le immagini dei momenti più belli e significativi: bimbi che giocano, tagliano, pitturano, piantano semi con i nonni. Un video in cui mani piccole e veloci sfiorano mani grandi, lente, trasformate dal tempo e dal lavoro; occhi vivaci e che ancora poco hanno visto, fissano occhi che hanno catturato migliaia di immagini; un video in cui la gioia della vita, di cui i bimbi sono portatori si mescola con l’esperienza, la storia di cui solo i nonni sono veri testimoni.

Al di là delle metodologie, degli strumenti e degli obiettivi, fondamentali nella stesura e attuazione di un progetto intergenerazionale, la vera ragione di questo tipo di collaborazione è da ricercare nella magia che si genera durante l’incontro tra questi due mondi così lontani e diversi: un primo momento di scoperta, durante il quale soprattutto i bimbi curiosamente osservano un po’ intimoriti, lascia spazio ad una spontanea relazione di amicizia in cui le diversità e le difficoltà sono superate, in cui l’età non è più un limite o una barriera ma solo un dato anagrafico.

In questo clima di festa, non potevano mancare i ringraziamenti del direttore Stefano Faraldi, alla dirigente scolastica Annamaria Fogliarini, alle insegnanti Fiorella Gavi e Grazia Orsina, alle animatrici, al sindaco Alberto Biancheri e infine ma non ultimi ai genitori dei bambini che hanno aderito con fiducia ed entusiasmo a questo progetto. Sempre il direttore, consapevole del successo e dell’importanza, ha espresso il desiderio, che con il prossimo anno scolastico, si possa ripetere l’esperienza consolidando questa nuova amicizia.

Al termine dei saluti, non poteva mancare un pensiero e un ricordo da parte del direttore per il nostro caro amico Padre Cristoforo che viveva con noi gioiosamente tutte le occasioni di festa.