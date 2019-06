Sanremo, ferisce col coltello un uomo perché non gli aveva dato una sigaretta. Arrestato dai carabinieri

Sanremo. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto Omar Morselli, 42 anni, per tentata rapina, lesioni aggravate e furto aggravato.

Erano circa le 6 del mattino quando in corso Imperatrice, Morselli si è imbattuto in un muratore che si stava recando al lavoro. Gli ha chiesto una sigaretta e, quando si è visto rifiutato, ha tentato di rapinare l’uomo, che ha reagito. Per tutta risposta, il 42enne ha estratto un coltello e lo ha colpito al fianco, ferendolo in modo non grave. Poi è scappato.

Sulle sue tracce si sono messi i militari dell’Arma che lo hanno trovato poco dopo in piazzale Dapporto dove il pregiudicato era salito a bordo di un pullman turistico parcheggiato per rubare portafogli e altri oggetti. Colto in flagranza di reato, l’uomo è stato subito fermato dai carabinieri che lo hanno portato in caserma.

Al termine degli accertamenti, Morselli è stato arrestato.