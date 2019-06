Sanremo, esercitazione capitaneria di porto: divieto di sosta in via N. Sauro

Sanremo. Il 24 giugno dalle 08.00 alle 12.00 in via N. Sauro lato ponente ambo i lati (tratto da Sottopasso Croce Rossa a Piazzale Vesco) vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli per esercitazione semestrale antincendio ed esercitazione security della capitaneria di porto. Ordinanza