Sanremo, domenica i “Deplasticati” in azione per pulire le spiagge dei Tre Ponti e Pian di Nave

Sanremo. Continua l’azione de “Deplasticati” in difesa dell’ambiente. Domenica prossima 23 giugno prende il via il “Clean up Poject”.

Alle 9.30 l’appuntamento è dalla spiaggia “Il Cubo” dei Tre Ponti e a Pian di Nave. Fino alle 10.30 ci sarà tempo per la colazione, l’iscrizione, un’introduzione di sensibilizzazione e la distribuzione dei materiali.

Dalle 10.30 alle 12 si procederà con la pulizia delle spiagge e dalle 12 alle 12.30 ci sarà l’analisi dei rifiuti, la raccolta dei dati e la discussione finale. L’iniziativa, proposta da “Parley”, si inserisce nel progetto “mIMporta fare la differenza”.