Sanremo. Un vasto incendio è divampato in via Franco Alfano nei pressi del campo ippico del Solaro. Sembra che il rogo si sia sviluppato intorno alle 19 da un fuoco di pulitura di un terreno adiacente alle abitazioni. Non è nemmeno da escludere, però, che a innescare l’incendio siano stati alcuni ragazzini, visti fuggire dagli abitanti nel momento in cui è divampato il rogo.

Una coppia di anziani residente nella villetta al civico 48 di via Alfano è stata tratta in salvo da Pietro Palumbo, presidente della Croce d’Oro. Salvato anche il loro cagnolino, che vagava spaventato e rischiava di essere avvolto dalle fiamme.

A spegnere l’incendio sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo. Presenti anche polizia e carabinieri. Non è escluso che ci siano persone ferite o intossicate.

(Notizia in aggiornamento)