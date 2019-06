Sanremo, controlli straordinari della polizia durante il fine settimana: due denunciati

Sanremo. Controlli straordinari della polizia di stato durante il fine settimana, denunciate due persone, una per possesso di sostanza stupefacente e una per porto abusivo di arma da taglio.

Continuano i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Imperia Cesare Capocasa, che ha disposto l’intervento delle pattuglie del reparto prevenzione crimine di Genova nel territorio sanremese. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Reparto genovese procedevano ad un controllo appiedato nella zona del centro storico e in piazza S. Costanzo, ove alcuni residenti avevano di recente segnalato presenze di persone sospette.

Sul posto venivano notati due giovani bivaccare nell’area riservata ai bambini e in particolare uno dei due, alla vista dei poliziotti, tentava di occultare un oggetto all’interno delle tasche. In esito al controllo, il ragazzo risultato minorenne, occultava sulla sua persona 30 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Lo straniero, già noto per i suoi precedenti di polizia, veniva indagato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente e segnalato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. Nella stessa giornata, personale della Squadra Volante, nel corso di un posto di controllo nel centro cittadino, bloccava un’autovettura con alla guida due cittadini francesi di circa 30 anni.

Visto il loro atteggiamento nervoso, l’autovettura veniva sottoposta ad ispezione a seguito della quale, nel bagagliaio, veniva rivenuto un machete di grosse dimensioni. Il proprietario del mezzo veniva sottoposto ad indagini per il reato di porto abusivo di armi ed entrambi gli occupanti facevano immediato rientro con il loro veicolo in territorio francese.