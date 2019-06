Sanremo, concorso per netturbini in Amaie Energia: riaperti i termini della domanda

Sanremo. C’è tempo fino a domani alle 12 per modificare la domanda di uno dei due concorsi pubblici banditi il mese scorso da Amaie Energia, con riferimento all’assunzione a tempo indeterminato di 17 netturbini che lavoreranno con l’ausilio dei mezzi della partecipata comunale.

A creare scompiglio negli uffici della società pubblica e a far riaprire i termini del bando sarebbero state numerose richieste di chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda, giunte da alcuni degli interessati che avevano depositato l’istanza entro il primo termine del 5 giugno.

In particolare, i problemi riguarderebbero il deposito telematico dei documenti da parte di quei soggetti sprovvisti di titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore. Per dare loro modo di compilare nuovamente gli incartamenti, Amaie ha fatto slittare la scadenza di una settimana. «Tale possibilità è in particolare finalizzata alla verifica della corretta compilazione dei campi relativi all’esperienza lavorativa richiamata nei punti 1 e 3 del paragrafo 4 del bando, spiegano da Amaie. A seguito di tale riapertura non verrà abilitata la fase di stampa sino al giorno 15 giugno».

Questa non è l’unica modifica che si è resa necessaria nel corso della procedura, la quale sta procedendo a ritmi serrati in vista della stagione estiva e, sopratutto, del !° di luglio, quando Amaie Energia si ritroverà di colpo senza una cinquantina di interinali che non potrà più impiegare per la raccolta differenziata per effetto del Decreto dignità. Entrambi i documenti, infatti, hanno richiesto un’altra correzione, intervenuta il 29 di maggio, con la quale si è andati a integrare la parte dei requisiti, nei quali non era originariamente previsto l’accesso agli extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.