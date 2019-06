Sanremo, concerto per Dodo Goya a Villa Ormond

Sanremo. Al Parco di Villa Ormond. domenica 7 luglio alle 21, andrà in scena il concerto per Dodo Goya.

Dodo (Rodolfo) Goya è stato per decenni uno dei maggiori contrabbassisti jazz del nostro paese, esibendosi in Italia ed all’estero con i più noti musicisti della scena mondiale. La sua scomparsa – il 25 marzo di 2 anni fa, dopo una lunga malattia – aveva lasciato il segno nell’ambiente jazz del nostro paese, dove era molto amato e stimato, sia come musicista, sia come persona.

Lo ricordiamo nel suo “negozio” di Via Gioberti a Sanremo, con il sigaro in bocca, chino, imbracciando il manico del suo amato contrabbasso. Il suo era un “negozio” sui generis: ci si acquistavano corde per chitarra o basso o “ance” per sax e flauto, oppure ci si trovava qualche strumento musicale o amplificatore d’occasione … certo … ma soprattutto si chiacchierava, si suonava e si ascoltava musica. A volte improvvisamente entravano noti musicisti jazz, che mai ti saresti aspettato di vedere di persona, passati da lui per un saluto o per concordare un concerto o una tournee. Lui, sempre un po’ trasandato, aveva un sorriso ed un consiglio per tutti, professionisti o musicisti alle prime armi.

Il suo amore per il genere prediletto lo aveva portato anche ad organizzare e promuovere diverse manifestazioni musicali, tra le quali alcune edizioni del Festival del Jazz di Sanremo ed alcuni eventi che hanno visto affiancati jazz e poesia, grazie alla collaborazione con Giuseppe Conte.

E’ parso giusto quindi, nel calendario della manifestazioni musicali della Città dei Fiori e della Musica, inserire un concerto dedicato proprio a lui nella splendida location del Parco di Villa Ormond a Sanremo.

All’evento di domenica 7 luglio – con inizio alle 21 – prenderà parte la “ Ottimo Massimo Grand Band” condotta da Giampaolo Casati (trombettista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra) – che eseguirà composizioni di Andrea De Martini (sassofonista e compositore) – con, in qualità di ospiti, Pietro Tonolo (sax), Riccardo Zegna (piano) e John B. Arnold (batteria): artisti di caratura internazionale che tante volte hanno incrociato il contrabbasso di Goya.

Umberto Germinale, fotografo jazz molto conosciuto ed autore di esposizioni fotografiche sull’argomento, ricorderà con alcuni interventi la figura del suo caro amico Dodo.

Il concerto è prodotto ed organizzato dalla Società Cooperativa Dem.Art. di Sanremo ed ha il Patrocinio del Comune di Sanremo: l’incasso – ad offerta libera – sarà devoluto al Gruppo Famiglie Dravet.