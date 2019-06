Sanremo. Sono tornate domenica notte da Macerata le cinque atlete della Softball School che hanno partecipato al Torneo delle Regioni 2019 con la rappresentativa marchigiana. La partecipazione delle ragazze matuziane nasce da una collaborazione tra Marche, Abruzzo e Liguria.

Le ragazze si sono ben comportate, soprattutto nell’ultima giornata, dove si cominciava a vedere un affiatamento tra le ragazze che prima di allora non avevano mai giocato insieme. Durante il weekend del torneo delle regioni tutti i campionati si sono fermati. Riprende dunque domenica 30 giugno anche il campionato di serie B.

«Saremo impegnate contro le Rebels di Avigliana – dichiara la coach Flavia Ciliberto – Mi auguro di vedere una bella grinta in campo, quella delle prime partite. Purtroppo negli ultimi quattro incontri, nonostante le tre vittorie, ho visto una squadra giù di tono, poco concentrata, che ha commesso molti errori. Confido in una energica reazione delle ragazze.

Appuntamento quindi sul diamante di Pian di Poma domenica alle 11 per il primo incontro e alle 13.30 per il secondo in questa ultima domenica casalinga. Le ragazze dovranno ancora affrontare due incontri a Novara e due ad Avigliana, nuovamente contro le Rebels».