Sanremo, candidata per Tommasini derubata in via Martiri

Sanremo. «Alle 12.30 circa, in via Martiri, altezza Eurospin, mi è stato rubato il cellulare Samsung S9, fino a mezz’ora fa suonava libero poi e stato spento». Lo ha scritto su Facebook Angela Marano, candidata per Sergio Tommasini sindaco, alle scorse elezioni comunali, nella lista “100×100 Sanremo”. La donna ha annunciato di esser stata derubata con la speranza di riavere il telefono. «Ci sono i codici di accesso – scrive – quindi, sarà inutilizzabile. Per favore, se qualcuno lo trova me lo può restituire? Con ricompensa, non tanto per il valore ma per i numeri di telefono e i contenuti. Purtroppo in via Martiri non ci sono telecamere».