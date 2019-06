Sanremo. Scrive un nostro lettore: «Vorrei segnalare che la situazione dei camper nella zona di Pian di Poma è totalmente degenerata. Non esiste più possibilità alcuna di parcheggiare le macchine vicino alle spiagge perché tutti i camper occupano tutta una corsia della strada che consente di raggiungere le stesse.

E il parcheggio dedicato ai camper é vuoto. Non mi sembra corretto dare priorità a camperisti che, famosi per la loro autosufficienza, non portano nessun tipo di introito alle spiagge, e invece penalizzare chi frequenta assiduamente le stesse.

Se è così perché non viene permesso il parcheggio anche in tutto il resto del centro di Sanremo? Penso che la situazione possa essere decisamente migliorata».

Le stesse segnalazioni e considerazioni sono state fatte pervenire dal lettore anche a Palazzo Bellevue. Le foto che vi mostriamo sono state scattate stamane dall’autore della missiva.