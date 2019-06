Sanremo. Cambia la viabilità in occasione della cicloturistica Milano-Sanremo.

Vi sarà divieto di transito e di sosta in corso Garibaldi, via Fratti e via Manzoni il 9 giugno per garantire la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione stradale. Nello specifico vi sarà in ambo i lati di corso Garibaldi (dal civ. 59 a intersezione via Pallavicino) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 10 a fine manifestazione; in corso Garibaldi (da Rondò Garibaldi a via Pallavicino) e in via Fratti divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 14.45 alle 19.

Infine in via Manzoni lato mare (da civ. 61 a civ 53) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 12 alle 20. Area riservata all’U. C. S. per l’arrivo della “Granfondo Ciclosportiva Milano/Sanremo. Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli di polizia, soccorso, emergenza, i servizi pubblici ed i veicoli diretti in area privata.

Le disposizioni dell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada.