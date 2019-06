Sanremo, calci in faccia in piazza Eroi. Le immagini choc

Sanremo. Botte da orbi in piazza Eroi Sanremesi, poi l’arresto da parte della polizia. E’ successo ieri sera verso le 19, davanti al mercato annonario.

Un uomo, quasi sicuramente di origine magrebina, ha sferrato almeno due calci in faccia ad un altro seduto per terra, anche lui nordafricano. Presenti alla scena una donna e un altro uomo, che poi se ne va via con l’aggressore. La scena è stata ripresa da una passante.

Poco dopo il picchiatore è stato arrestato dalla polizia, che avrebbe visionato il filmato per risalire alla sua identità. L’accusa dovrebbe essere quella di lesioni. Non è escluso che alla base del pestaggio ci siano motivi legati allo spaccio di droga.