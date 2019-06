Sanremo, Biancheri bis: la giunta più probabile. Domani l’ufficialità

Sanremo. La squadra di assessori che affiancherà il sindaco Alberto Biancheri è praticamente pronta. Domattina, a Palazzo Bellevue, si presenterà alla cittadinanza la nuova giunta comunale che dovrebbe essere così composta.

Alessandro Sindoni, ex capogruppo di Sanremo al Centro e più votato della lista Alberto Biancheri sindaco sarà vicesindaco con delega al Turismo e alle Manifestazioni.

Massimo Rossano, primo della terza delle liste civiche di Biancheri, Avanti Insieme, sarebbe il candidato ideale, in qualità di commercialista, per la delega al Bilancio e Partecipate.

Massimo Donzella, in quota partito Democratico, è in pole per l’assessorato ai Lavori pubblici e all’Urbanistica che fu del geometra Giorgio Trucco.

Mauro Menozzi verrebbe invece riconfermato assessore al Demanio.

Tra le quote rosa, spicca l’ex vicesindaco Costanza Pireri: sarebbe nuovamente assessore con delega ai Servizi sociali.

New entry Silvana Ormea, dipendente Asl, candidata nella lista di Sanremo al Centro: per lei arriverebbe la delega alle Attività produttive.

Infine, l’ultimo nome che andrebbe a comporre il governo cittadino fatto di quattro uomini e tre donne, potrebbe essere quello dell’avvocato Lucia Artusi, attivista del movimento di cittadinanza Sanremo Attiva, la quale riceverebbe la delega all’Ambiente.

Questa sarebbe la sintesi fatta dal primo cittadino e che sarà ufficializzata in conferenza stampa domani.