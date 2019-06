Sanremo. Il 4 giugno si è concluso il periodo di collaborazione tra la società Sanremo Baseball Club Asd e la scuola primaria di Ospedaletti sita in c/so Marconi; oggetto di tale collaborazione è stato l’insegnamento del gioco del baseball o almeno delle prime nozioni fondamentali.

Presso il campo della scuola si è tenuto un mini torneo di baseball fra tutti gli alunni della quinta classe elementare suddivisi in 4 squadre. E’ stato un evento gioioso a cui hanno partecipato anche tre giocatori della squadra di serie C del Sanremo Baseball insieme agli allenatori Paternò Filippo e Bottero Stefano. Gli incontri disputati (con palline morbide) sono stati molto combattuti e hanno visto i ragazzi esibirsi in alcune azioni molto ben eseguite.

Al termine dell’evento è stata consegnata una coppa ed una vera pallina da baseball alla squadra vincente che – immediatamente – ha richiesto che venisse firmata da tutto lo staff tecnico. Un ringraziamento particolare va all’insegnante Germana Pastorino che ha fatto sì che potesse nascere questa collaborazione. La società del Sanremo Baseball a settembre inizierà i nuovi corsi sul campo di Pian di Poma per preparare i ragazzi nuovi ai prossimi campionati under 12 e under 15; le iscrizioni sono già aperte sin da ora telefonando al numero 3470069583 (la presidente: Ines Cuzzocrea) oppure al 3381747185 (la segretaria: Roberta Foglia).