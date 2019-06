Sanremo. Sabato sera, sul diamante di Pian di Poma, la serie C del Sanremo Baseball – guidata da Paternò e Bottero – ha messo a segno un’altra vittoria battendo la Cairese per 18 a zero al settimo inning.

La squadra valbormidese, priva del suo miglior lanciatore, ha tenuto a bada i nostri solo per un inning; al secondo i sanremesi hanno battuto 10 valide e portato a casa 10 punti. La cairese non si è più ripresa ed al quarto inning ha subito altri 7 punti ed ancora uno al successivo. Appena giunti al 7° è stata decretata la fine dell’incontro per manifesta superiorità. I nostri rimangono in testa al girone ancora in coabitazione con i Brothers.

di 9 Galleria fotografica Sanremo Baseball









In mattinata invece la under 15 di Mario Cuneo ha dovuto subire due cocenti sconfitte da parte dei pari età del Settimo: 9 a 19 la prima e 5 a 9 la seconda. Piuttosto deluso coach Cuneo: «Un infortunato, alcuni assenti per gli esami, ma soprattutto la scarsa concentrazione hanno messo un grosso veto su entrambe le partite. Contiamo di rifarci nelle prossime».

Contenti invece gli under 12 di Tarassi che, nonostante la sconfitta di misura ( 3 a 4 ) inferta dai giovani della Cairese, sono stati elogiati dal proprio coach soddisfatto perché «a me piacciono queste partite; abbiamo perso, ma dignitosamente. Abbiamo perso, ma siamo ”stati in partita” tutti quanti ed abbiamo giocato molto bene. E’ stato veramente un bell’incontro. In effetti si cominciano a vedere delle belle battute, nonché basi e punti conquistati con scivolate e quindi con ridottissimi margini di tempo che rendono il gioco avvincente e bello a vedersi. Anche a loro non mancheranno le occasioni per riscattarsi».