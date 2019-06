Sanremo. Doppia vittoria quella riportata dagli under 15 di Cuneo Mario nei confronti dei coetanei di Mondovì; due vittorie facili e scontate. 16 a 1 il risultato della prima e 10 a zero quello della seconda.

Il Mondovì è una squadra giovanissima e con poca esperienza (e di questo paga lo scotto) ma la sua partecipazione al campionato è comunque utile, sia per se stessa che per le altre squadre che, giocando, possono aumentare le proprie conoscenze del gioco e perfezionarle.

E’ quello che è successo ieri alla squadra guidata in campo da coach Cuneo: «Abbiamo provato alcuni doppi giochi e qualche intrappolazione – dice – Qualcosa è andata bene mentre altre cose sono da mettere a punto. La squadra sta crescendo, i ragazzi di Finale (Pescarolo Manuel, Arzani Alessandro e Hossain Amad) sono sempre più affiatati con i nostri e qualche soddisfazione comincia ad arrivare». E prosegue: «Tra i nostri ragazzi – tutti bravi e concentrati – ieri sono emersi in fase di attacco Fusini e Serpilli mentre in difesa è da rilevare la prestazione di Dong».