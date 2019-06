Sanremo. L’avvocato Luca Fucini è stato aggredito dal titolare del ristorante Flipper di corso Mombello.

Stando a quanto ricostruito fino a ora dalla polizia, accorsa sul posto, Fucini sarebbe stato picchiato dopo essersi lamentato per i tavoli del dehor del locale posizionati davanti al portone del suo studio.

di 6 Galleria fotografica Aggressione avvocato Fucini









A soccorrere il legale, finito a terra, è stato un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo avvertito dai passanti. Fucini è stato accompagnato in ospedale per accertamenti: non è grave.