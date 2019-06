Sanremo, assunti in 37 ad Amaie Energia tra “scopa e paletta” e autisti

Sanremo. Sono in 37 gli operatori ecologici tra “scopa e paletta” (i cari vecchi spazzini) e autisti, gli assunti nel concorso pubblico lanciato e portato a termine nel giro di un mesetto da Amaie Energia e Servizi Srl.

Questa mattina sono state pubblicate le graduatorie con i vincitori del bando pubblico per posizioni lavorative a tempo indeterminato, 18 per la categoria 3B e 17 2B. La nuova forza lavoro è chiamata a sostituire buona parte degli interinali ai quali la società pubblica del Comune non aveva più potuto rinnovare il contratto per via delle disposizioni contenute nel Decreto dignità.

Clicca qui per vedere la graduatoria per gli autisti (categoria 3B): graduatoria 3B (verranno assunti i primi 18)

Clicca qui per i vincitori del concorso per gli spazzini (categoria 2B): graduatoria 2B (assunti i primi 17)