Sanremo, arrestato perché porta a spasso il cane nonostante sia ai domiciliari. Avvocato chiede permesso libera uscita

Sanremo. Il giudice monocratico Laura Russo ha convalidato l’arresto di S.B., 25 anni, trovato ieri pomeriggio dai carabinieri in giro nel centro storico di Sanremo, nonostante fosse agli arresti domiciliari, a spasso con il proprio cane.

Il giovane non finirà in carcere: nei suoi confronti il giudice non ha ritenuto necessario applicare misure più restrittive agli arresti domiciliari. Il cane, però, dovrà comunque uscire di casa per le sue esigenze: se ne occuperà la madre dell’arrestato per evitare che il 25enne infranga di nuovo la legge.

Nel frattempo, il legale del giovane, l’avvocato Luca Ritzu, ha annunciato che chiederà un permesso speciale in modo che S.B. abbia la possibilità, negli orari stabiliti dal tribunale, di portare a spasso il proprio animale da compagnia.