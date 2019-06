Sanremo. Nella mattinata di ieri, i militari della stazione di Sanremo hanno arrestato in flagranza un agricoltore 27enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

All’alba, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione in zona Poggio, rinvenendo nella cantina 10 involucri contenenti 50 gr. di hashish e 7 di marijuana, una bustina con semi di canapa, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario per il

confezionamento per le dosi, alcuni grinder e manuali illustrativi per la coltivazione della canapa. Nel giardino è stata sequestrata anche una piantina di circa 50 cm di altezza. Dopo l’arresto, il giovane sarà giudicato con rito direttissimo.