Sanremo, apre lo sportello Arcobaleno: un punto di ascolto rivolto alle persone LGBT e ai loro familiari

Sanremo. La Piazzetta dei Diritti, sede della Camera del Lavoro di Sanremo, in via Pallavicino 13 apre un nuovo sportello: a partire dal mese di luglio tutti i giovedì dalle 15.00 alle 17.30 sarà disponibile lo Sportello Arcobaleno.

Un punto di primo ascolto rivolto alle persone LGBT ed ai loro familiari. Grazie alla collaborazione con le Associazioni M.I.A. Arcigay , già ospitata dalla Cgil di Via Morardo e da anni attiva sul territorio ed Effetto Farfalla che metterà a disposizione una gruppo di persone specializzate e motivate, nasce la nostra iniziativa: una rete anti omofobia e transfobia , un vero e proprio sportello, gestito da personale qualificato e volontari con l’obiettivo di aiutare le vittime di discriminazione e bullismo, accogliere tutti coloro che vogliono confrontarsi e avere informazioni sull’orientamento sessuale e identità di genere, supportare chi intende affrontare il coming out e non ultimo favorire socialità ed incontro, La storia e la nascita delle Camere del Lavoro non è lontana da iniziative come questa. Fin dalla fine del 800 e l’inizio del secolo scorso le Camere del Lavoro servivano per permettere a tutti, alle persone più in difficoltà, di avere uno spazio dove trovare risposte per le proprie esigenze e bisogni.

Uno spazio di solidarietà e accoglienza. Uno spazio dove si poteva aiutare gli altri. È per questa storia che apriamo la Piazzetta dei Diritti a tante associazioni del territorio e che intendiamo proseguire con questa esperienza. Farlo oggi su questo tema è importante alla luce delle ultime tendenze che stanno attraversando il paese. Gli attacchi ai diritti delle donne, il disprezzo verso il mondo LGTB, ci convincono che serva ribadire come non esista solo una forma d’amore e i diritti costituzionali vadano garantiti a tutti.