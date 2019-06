Sanremo, appartamento di corso Mazzini svaligiato dai ladri

Sanremo. Furto nella notte in corso Mazzini dove ignoti hanno svaligiato un appartamento dopo aver infranto il vetro di un porta finestra. Nell’entrare, i ladri sono rimasti feriti, come dimostrano le tracce di sangue trovate sui frammenti di vetro dalla proprietaria dell’alloggio.

«Non è possibile, sono tornati – è il commento della donna, che aggiunge – Hanno svuotato la casa. Qualcuno ha visto qualcosa? Dovrebbero essere entrai verso le 4-5 del mattino e passati dall’Aurelia, all’altezza del semaforo di corso Mazzini».

Sul posto sono intervenuti stamani gli uomini della polizia scientifica: indagini sono in corso per risalire ai colpevoli.

Come racconta la proprietaria, non è la prima volta che i ladri provano a entrare in casa: «La prima notte hanno provato a rompere il vetro della portafinestra, ma è antisfondamento così hanno creato un buco, ma non sono riusciti a passare. Hanno quindi rotto il serramento della camera nel lato opposto della casa dove dormono i miei genitori. Hanno portato via ori, biciclette e borse. Questa notte hanno aperto il buco nel vetro, che avrebbero cambiato questa mattina, si sono feriti e hanno portato via tutto quello che potevano. Sempre la stessa tecnica è sempre senza arrivare alle camere».