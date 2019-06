Sanremo. Oltre 100 tra clienti e prospect sono intervenuti alla conferenza “Investimenti immobiliari e finanziari: verso il giusto connubio” tenuta dal professor Crespi, docente di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Davide Siri, group manager San Paolo Invest di Sanremo e Taggia, conferma: “Dopo l’evento di giugno con Sergio Sorgi di Progetica avente tema “economia personale e familiare nell’epoca dei grandi mutamenti” e quello di novembre “Investire nell’economia reale tramite i Mercati Privati”, proseguiamo la fortunata sequenza di eventi sul territorio che prima di tutto devono avere una funzione sociale ed educativa ed essere poi l’occasione per far conoscere ai nostri ospiti le perle delle strutture ricettive della nostra zona, quali Villa Nobel, che è una location unica sul nostro territorio. Ringraziamo per la professionalità e la calorosa accoglienza tutto lo staff di Prime Quality.”

Organizzati con la collaborazione di partner locali e nazionali, questi incontri hanno ricevuto riconoscimenti tali da farne programmare altri nei prossimi mesi. Prosegue Siri:“Intendiamo coinvolgere la cittadinanze in un progetto di comunicazione e condivisione su argomenti che spesso sono lontani dai naturali protagonisti, orgogliosi di rappresentare oggi sul mercato la prima banca private italiana con un indice di solidità patrimoniale superiore al 20% che ha portato la nostra struttura locale ad una crescita sia in numero di professionisti che di masse amministrate che ormai da anni sono cifre ad otto zeri”.

Erano presenti a questo incontro il responsabile regionale Vito Gravagno ed il district manager Stefano Morabito a conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta per lo sviluppo sostenibile della nostra professione e di Banca Fideuram.