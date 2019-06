Sanremo, alla biblioteca Corradi la presentazione della prima ristampa di “Le case vicino al torrente”

Sanremo. Si terrà giovedì 6 giugno, alle 16:30, presso la Sala multifunzionale della biblioteca civica “F. Corradi”, in via Carli 1, la presentazione della prima ristampa de “Le case vicino al torrente”, il primo cosiddetto romanzo di Luciano De Giovanni (1922), il poeta “stagnino” sanremese scomparso nel 2001 scoperto e segnalato, rispettivamente, da Carlo Betocchi e Italo Calvino.

“Libro di memorie, più che autobiografia”, secondo Stefano Verdino, professore di letteratura italiana presso l’Università di Genova, “Le case vicino al torrente” ritorna dunque in libreria a circa dieci anni dalla prima edizione per i tipi di philobiblon edizioni, Ventimiglia 2009: una buona occasione per riscoprire anche lo stesso De Giovanni, operaio e poeta, autore – tra gli altri – dei libri di poesia Viaggio che non finisce e Il bosco. A parlare del libro, e a dialogare col pubblico, sarà Fabio Barricalla, curatore del Maggio dei libri 2019.