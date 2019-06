Sanremo, al via i concerti della stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica

Sanremo. E’ terminata con i quattro concerti del “Progetto Scuole”, il 30 e 31 maggio, la “Stagione Invernale” dell’Orchestra Sinfonica di Saremo, ricca di appuntamenti “in casa” ed “in trasferta”, che hanno dato ancora una volta grandi risultati di gradimento ovunque.

Ora è il momento di una piccola pausa per prepararsi alla calda “Stagione Estiva” che vedrà, anche quest’anno, una serie di concerti ospitati nella splendida ed apprezzata “location” del parco di Villa Ormond a Sanremo: luogo che negli ultimi anni ha riscosso un notevolissimo successo di pubblico, intervenuto sempre numeroso, facendo in molte occasioni il tutto esaurito. Il calendario è fitto di interessanti appuntamenti, con altrettanti concerti fuori sede (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e, naturalmente, Liguria) che riempiranno i due canonici mesi estivi.

A caratterizzare tutti i concerti che si terranno nel Parco di Villa Ormond, la nuova iniziativa intitolata “Apericena con gli artisti” (a partire dalle 20.15 e fino a 5 minuti prima del concerto) frutto della collaborazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo con Villa Ormond Events ed AdHoc Catering and Banqueting: una novità di sicuro gradimento, compresa nel biglietto di ingresso, che ci auguriamo coinvolgerà ancor di più l’affezionato pubblico estivo.

Dal punto di vista musicale, anche in questo 2019 il Direttore Artistico e Stabile della Fondazione, M° Giancarlo De Lorenzo, ha stabilito di riproporre un programma variegato, con scelte sempre di alto livello e soprattutto per tutti i “gusti musicali”, nell’intenzione di incontrare un maggior pubblico, anche tra coloro che trascorrono le vacanze estive nella città dei fiori.

Il primo appuntamento sanremese sarà giovedì 11 luglio, appunto a Villa Ormond alle 21.30, con “Le più belle canzoni del Festival di Sanremo”. Un grande inizio con i Professori diretti da un habitué della Sinfonica, il M° Roberto Molinelli, che si avvarrà di una voce “nostrana”, quella di Monia Russo, cantante e “vocal coach” di indubbio talento, già interprete di numerosi concerti con l’Orchestra sanremese.

Questo il Programma della prima sera:

Nel blu dipinto di blu di F. Migliacci/D. Modugno – Se stasera sono qui di L. Tenco – Ti sento di A. Stellita/C. Marrale – Ancora di F. Migliacci/C. Mattone – Ti lascerò di S. Bardotti/F. Fasano – Un amore così grande di G. M. Ferilli – Almeno tu nell’universo di B. Lauzi/M. Fabrizio – Perdere l’amore di M. Ranieri – Le cose della vita di E. Ramazzotti – Vivo per lei di M. Manziani/M. Mengali – Mondo senza parole di B. Illiano – Quell’attimo di noi di M. Tuza/G. Pisto – Quello che le donne non dicono di E. Ruggeri – New York New York di J. Kander ed in chiusura un “Medley” di altri successi festivalieri.

Info e biglietti: Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, tel. 0184 505764; E-Mail info@sinfonicasanremo.it; Sito www.sinfonicasanremo.it.