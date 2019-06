Sanremo, al Solaro prende il via il secondo Concorso internazionale di equitazione

Sanremo. Ha preso il via sul campo ippico del Solaro il secondo Concorso internazionale di equitazione. Un bis di quanto avvenuto la settimana scorsa.

In lizza 145 concorrenti e 201 cavalli di una quindicina di stati. E ci sono quasi tutti gli azzurri di sette giorni prima così come molte altre amazzoni e cavalieri che sono rimasti in gran parte a Sanremo con buona soddisfazione degli albergatori. In gara Marco Pellegrino, che solo due domeniche fa ha vinto a Piazza di Siena a Roma, e Natale Chiaudani, grande protagonista nei primi due giorni dello scorso concorso per poi mancare l’appuntamento con il Gran Premio, vinto da Giulia levi, anch’ella rimasta a Sanremo. E, a riscattarsi, è atteso anche Matteo Checchi. Fra gli stranieri spiccano i nomi dello spagnolo Manuel Pinto, la svizzera Linda Crotta, la norvegese Eva Ursin.

Ogni giorno sono in programma nove gare a partire dalle 8,30 al tardo pomeriggio. Domenica il Gran Premio, con 25 mila euro in palio. L’ingresso al Solaro è gratuito. L’organizzazione è della Società Ippica Sanremo.