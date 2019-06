Sanremo, al liceo Cassini una lavagna interattiva in ricordo del diciottenne Matteo Morselli

Sanremo. Il liceo Cassini della Città dei Fiori avrà una nuova lavagna interattiva multimediale, in memoria di Matteo Morselli, il diciottenne che lo scorso anno perse la vita tragicamente a seguito di un incidente stradale in sella al suo scooter. L’appuntamento è venerdì 7 giugno alle 12,30.

I genitori di Matteo, Monica e Andrea, il fratello Niccolò, gli amici e tutte le persone che gli volevano bene continuano a tenere in vita il suo ricordo facendo del bene al prossimo. «Con le donazioni che abbiamo raccolto in questi mesi attraverso la vendita di un portachiavi con sopra inciso il nome di Matteo, abbiamo raccolto questi soldi grazie alla generosità delle persone e abbiamo deciso di devolverli al liceo Cassini di Sanremo, la scuola in cui mio figlio studiava allo Scientifico Esabac», spiega la mamma Monica. «Già ad aprile abbiamo donato al 118 un’apparecchiatura salvavita sempre grazie ai fondi raccolti e ora invece doneremo una Lim alla scuola di mio figlio», racconta.

Il 17 giugno alle 9,30, sempre con i medesimi fondi, la famiglia donerà al pronto soccorso di Sanremo di una cardiolina: «Abbiamo voluto dare un aiuto con un’attrezzatura mancante, ma che abbiamo pensato sarebbe stata utile. Il dottor Fabrizio Ferlito è stato il nostro gancio attraverso il quale abbiamo trovato l’attrezzatura che poteva servire all’ospedale, sono loro che ci hanno detto cosa serviva». A questo importante evento sarà presente anche il direttore generale dell’Asl Marco Damonte Prioli.