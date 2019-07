Sanremo. Nuovo appuntamento con Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, per domani, domenica 30 giugno, lo showcase di Fabrizio Casalino che sarà accompagnato dalle chitarre di Andrea Maddalone.

Cantautore e comico genovese (Tenco ’94, quattro targhe al premio Bindi 2012, autore per Cristiano de André e Mario Biondi), quindici anni di carriera nell’umorismo di marcata impronta musicale (Colorado, Gialappa’s Band). Giunto ad una maturità più che altro anagrafica, ha deciso finalmente di scendere in campo: “Per tutte le altre destinazioni” è il titolo del nuovo album.

L’incontro è previsto per le ore 18.30 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero. Il prossimo appuntamento con Ventocinquenote è previsto per il 14 luglio con la presentazione del libro “I miei otto anni con Fabrizio De André” di Giorgio Cordini.