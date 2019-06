Sanremo, agricoltori e chef a scuola per studiare i fiori eduli

Sanremo. Per due giorni, lunedì e martedì prossimo, produttori e ristoratori italiani e francesi parteciperanno al corso, inserito nell’ambito del progetto Antea, per la promozione della filiera emergente dei fiori commestibili mediante la cooperazione transfrontaliera e la ricerca innovativa per la sostenibilità dell’ambito floricolo.

Il corso dedicato ai fiori eduli sarà introdotto da Barbara Ruffoni dirigente del Crea di Sanremo e responsabile del progetto “Interreg Alcotra Antea” e toccherà diversi temi: dalla produzione e analisi delle caratteristiche nutrizionali alla normativa per la sicurezza del consumatore; dalla conservazione e trasformazione alla promozione e marketing, e si concluderà con un living lab, che vedrà la partecipazione degli attori della filiera, produttori, commercianti, ristoratori, grande distribuzione e partners del progetto.

La cucina con i fiori trova nel Ponente ligure un grande numero di chef e appassionati, e proprio Sanremo ha ospitato il primo Festival nazionale della cucina con i fiori, che ha trovato grande eco negli organi di informazioni e nelle televisioni nazionali.

Ma per utilizzare i fiori come ingredienti protagonisti dei piatti occorre conoscerli e saperli cucinare. Grazie al lavoro di studio e ricerca svolto dal Crea di Sanremo con il progetto Antea sono in aumento i produttori che si convertono al biologico e gli chef che utilizzano i fiori eduli in tutta sicurezza per i consumatori.

Per aiutare gli appassionati a trovare i locali adatti, la guida 2019 dei ristoranti della Tavolozza ha inserito fra i simboli dei ristoranti proprio il fiore per indicare i ristoranti che utilizzano fiori commestibili nelle loro preparazioni. Inoltre la presenza nel territorio del vivaio Ravera Bio di Albenga garantisce una grande varietà di fiori, sempre freschi e prodotti in assoluta sicurezza alimentare, perché è bene ricorda che solo i fiori coltivai biologicamente possono essere utilizzati per preparare ottimi e originali piatti

Ecco il dettaglio del programma del corso, che ha chiuso le iscrizioni nei giorni scorsi, ma che sarà riproposto prossimamente per venire incontro alle tante richieste.

Lunedì 10 giugno

alle 9.30 Benvenuto e presentazione del progetto Interreg Alcotra Antea(Barbara Ruffoni- CREA Sanremo)

Sessione I: la produzione

alle 9.45 “Le piante di Antea e le tipologie dei prodotti” (A. Copetta CREA)

alle 10 “Analisi delle caratteristiche nutrizionali” (Laura Pistelli UNIPI – I. Marchioni CREA/UNIPI)

alle 10.30 “Aspetti tossicologici e microbiologici dei fiori eduli” (Bonifacino, A. Schito UNIGE)

alle 11 “Normativa fitosanitaria e aspetti legati alla sicurezza del consumatore” (G. Minuto, CeRSAA)

alle 11.30 “Produzione e coltivazione: ambienti e itinerari tecnici” (C. Mascarello CREA)

alle 12 “Misura di parametri termoigrometrici e di radiazione solare nell’ambito dell’agricoltura florovivaistica di precisione” (M. Fossa, A. Priarone UNIGE)

alle 12.30 aperitivo con fiori commestibili

Sessione II: post raccolta

alle 14.30 “Packaging innovativi” (L. Pastorino UNIGE)

alle 15 “Shelf-life dei fiori eduli e tecniche di conservazione” (V. Scariot e M. Caser UNITO )

alle 15.30 “Conservazione e trasformazione di fiori commestibili” (R. Dimita CREAM)

Sessione III: divulgazione

alle 16 “Come muoversi tra marchi e certificazioni” (G. Minuto, CeRSAA)

alle 16.30 App dedicata e tecnologie per il monitoraggio della logistica (Logness, D’Incà UNIGE)

alle 17 Promozione e marketing (Elena Cerutti -Terre dei Savoia)

alle 17.20 La divulgazione attraverso il sito del progetto (Elena Lazarova UNIGE)

Martedì 11 giugno

alle 9 Living lab con la partecipazione degli attori della filiera – su invito

(Produttori, commercianti, ristoratori, grande distribuzione, partners progetto)

alle 12.30 aperitivo con fiori commestibili

alle 14.30 analisi del lavoro del mattino – analisi della filiera

alle 15.00 presentazione della struttura del libro di ricette

alle 15.30 considerazioni finali

Il corso è svolto in collaborazione con l’associazione I Ristoranti della Tavolozza