Sanremo. Decine di bambini hanno partecipato alla prima giornata del Giugno Biancazzurro, appuntamento ideato dalla Sanremese per permettere a tutti (tesserati e non tesserati) di calcare l’erba del mitico Stadio Comunale.

Complice anche una bella giornata di sole, le famiglie sono accorse in massa per portare i loro figli a questo nuovo evento. Tutti i partecipanti hanno potuto vestire una speciale t-shirt ideata per l’occasione.

Il Giugno Biancazzurro continuerà nei prossimi giorni, con gli allenatori della Sanremese pronti ad aspettare tutti i bambini sul prato dello stadio della città.

Alla fine dell’allenamento, i responsabili del settore giovanile, Fabio Coccoluto e Aleandro Dal Monte hanno espresso la propria soddisfazione per l’ottima riuscita della giornata.