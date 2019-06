San Bartolomeo al Mare. Al mercato dei produttori agricoli Campagna Amica, dopo il lancio di apertura di mercoledì scorso, si terrà questa settimana l’inaugurazione istituzionale, alla presenza del presidente provinciale di Coldiretti Imperia, Giovanni Luca Boeri, del sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso e del neo consigliere con delega all’agricoltura, Andrea Mantello.

L’appuntamento è per questo mercoledì 12 giugno alle ore 10.30 presso i “Giardini Primo Maggio”, location dell’attuale mercato che dal mese di giugno a fine ottobre, animerà la piazza tutti i mercoledì mattina dalle 8 alle 13, con eccellenze fresche di stagione e a km0, vendute direttamente dai produttori liguri e piemontesi.

Lo rende noto Coldiretti Imperia nell’annunciare il taglio del nastro del primo mercato Campagna Amica a San Bartolomeo al Mare, che porterà nel cuore della città la vera agricoltura ligure e piemontese, offrendo al consumatore una ricca gamma di prodotti genuini e garantiti tra cui scegliere: olio e olive taggiasche, trasformati e miele, frutta e ortaggi, piante aromatiche, formaggi e molto altro ancora saranno i veri protagonisti di questo mercato.

Presso gli stand dei produttori, sarà anche possibile firmare la Petizione Europea #EAT ORIGINAL, con la quale Coldiretti chiede all’Europa di rendere obbligatoria l’etichettatura di tutti i prodotti, in modo da tutelare il cittadino e l’intero settore agroalimentare.

«Siamo entusiasti – affermano il presidente di Coldiretti Imperia Gianluca Boeri e il direttore provinciale Domenico Pautasso - di essere riusciti a soddisfare le numerose richieste dei cittadini che desiderano avere un mercato con le imprese del territorio sotto casa, in modo da avere a disposizione prodotti sani e genuini che non hanno dovuto percorre lunghe distanze per raggiungere le loro tavole, e garantiti dalla rete Campagna Amica, la più grande rete italiana di vendita diretta.

Con questo nuovo mercato vogliamo favorire, in un centro vitale del ponente come San Bartolomeo al Mare, la conoscenza del mondo agricolo locale e le sue mille sfaccettature.

Come Coldiretti Imperia vogliamo ringraziare l’amministrazione per la sensibilità e la collaborazione dimostrata alla realizzazione di questa iniziativa, che siamo sicuri porterà giovamento e soddisfazione a tutti.

Non ci resta che invitarvi ad incontrare l’agricoltura nel ponente tutti i mercoledì nel pieno centro della città».