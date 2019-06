San Bartolomeo al Mare, ecco la giunta del sindaco Valerio Urso

San Bartolomeo al Mare Il sindaco Valerio Urso ha nominato questa mattina la giunta e attributo le deleghe a assessori e consiglieri trattenendo Urbanistica, Edilizia privata, Turismo e manifestazioni, Bando gara Ato rifiuti.

«Con queste deleghe molto dettagliate – spiega Urso – diventiamo pienamente operativi e da oggi affrontiamo, così come abbiamo fatto nel passato, le problematiche di San Bartolomeo al Mare con una forza rinnovata che deriva anche dal risultato elettorale, il quale ha confermato la volontà di proseguire sulle strade intraprese. Abbiamo deciso di attribuire le deleghe con grande capillarità, per consentire a tutti i consiglieri di poter esprimere al meglio il proprio potenziale e allo stesso tempo per poter avere una più profonda incisività rispetto alle problematiche del paese».

Di seguito gli incarichi

Sandro Fedozzi

vice Sindaco

Bilancio, tributi, patrimonio, ambiente, reti tecnologiche, ATO idrico (Rivieracqua).

Davide Salerno

Assessore

Commercio, lavori pubblici, pista ciclopedonale.

Maria Elena Ardoino

Assessore

Servizi sociali.

Alessandra Gamalero

Assessore

Frazioni e borgate, associazioni.

Giovanni Barreca

(capogruppo Il tuo Paese)

Delega a Polizia locale, manutenzioni ordinarie, viabilità.

Benito Lamonica

Delega a porto, spiagge, manifestazione Rovere d’Oro.

Salvatore Marescalco

Delega a verde pubblico e arredo urbano.

Lorenzo Ansaldo

Delega a cultura, servizi scolastici, progetto Mansio Romana.

Andrea Mantello

Delega a agricoltura, protezione civile.

Valerio Zambruno

Delega a sport e manifestazioni sportive, progetto Città europea dello sport.

Salvo contrario avviso, il Consiglio comunale è convocato per le ore 18 di lunedì 10 giugno.