San Bartolomeo al Mare, centinaia di lettere mai recapitate: postino denunciato per truffa

San Bartolomeo al Mare. Era incaricato di consegnare la posta ai residenti di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi, entrambi Comuni in provincia di Imperia, ma centinaia di lettere non sono mai arrivate a destinazione: le hanno trovate, racchiuse in due grossi sacchi, i carabinieri di Diano Marina, in un canale di raccolta di acque tra le frazioni di Villa Farladi, Tovo e Tovetto. Un giovane di Imperia, ex dipendente della società che aveva in gestione la consegna della posta, è stato denunciato per truffa e soppressione di corrispondenza.

Per rintracciarlo, dopo aver ritrovato centinaia di buste ancora sigillate inviate da istituti di credito, assicurazioni, enti fornitrici di energia, i militari hanno avviato accertamenti con le aziende che avevano inviato la corrispondenza e la società incaricata del recapito, anche consultando i sistemi di controllo adottati dagli addetti alla gestione della posta, che traccia ogni singola busta, risalendo così al dipendente, che da alcuni mesi si era licenziato.

Sono in corso ulteriori accertamenti, visto che il contratto prevede una maggiorazione dello stipendio in relazione alla produttività, misurata in relazione alla quantità di corrispondenza consegnata.