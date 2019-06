San Bartolomeo al Mare. Un grande successo, si può riassumere così l’appuntamento di ieri sera di Paola & Chantalle, il duo musicale voce e pianoforte, presso il bar Maracanà di San Bartolomeo al Mare.

Mercoledì 26 giugno è iniziato il tour delle due artiste che hanno subito registrato una meritatissima affermazione e riconoscimento pubblico per l’esibizione della pianista Paola Lepore e della cantante Chantalle Allomello. Un applauditissimo duo che ha regalato al numeroso pubblico del Maracanà una serata molto speciale con un originale programma dedicato alla canzone italiana e straniera.

Chantalle Allomello ha praticamente incantato il pubblico con la sua voce del timbro e della dizione chiarissima, cantando con grande classe, espressività e raffinatezza, con degli affascinanti effetti e con un incredibile fluidità delle esecuzioni, tutte caratterizzate da una estrema chiarezza, lasciando così il pubblico con il fiato sospeso.

Non da meno la pianista Paola Lepore che, bravissima, ha suonato con grande sicurezza e professionalità in un rapporto strettamente confidenziale con la tastiera del pianoforte, sollecitata in modo differente rispetto all’esecuzione. Paola, quando suona il suo pianoforte accarezza i tasti, sembra che li corteggia, tanta è la delicatezza con cui li sfiora.

L’appuntamento è stato organizzato direttamente dal proprietario del bar Maracanà di San Bartolomeo al Mare e ha trovato un totale gradimento del pubblico esternato con molti applausi a testimonianza della scelta decisamente azzeccata di portare questo duo musicale nella bella cittadina ligure.