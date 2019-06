Pontedassio. Si conclude un grande weekend sportivo per i ragazzi del Rustybike junior team Baitieri Costruzioni.

Si comincia in mattinata con la categoria allievi in gara a Parma su di un circuito che ricordava molto le classiche del nord, con un tratto di alcune centinaia di metri di pavè che ha selezionato molto i corridori e dove l’alfiere rusty, Simone Alassio ha saputo cogliere un ottimo 7esimo posto al termine di una durissima gara e dove i compagni Tommaso Anselmi e Alessio Fordano hanno concluso nel gruppo.

Sempre nella mattinata di ieri, a Sanremo, si è disputata la rinomata Coppa Borin valida come campionato regionale per la categoria esordienti, i ragazzi rusty erano presenti con Christian Alassio, Federico Massa, Tiziano e Joann Rolando, proprio quest’ultimo ha concluso al secondo posto la gara sfiorando di un soffio la vittoria di campione regionale. Buone le prove dei compagni che hanno terminato con molta soddisfazione la gara a centro gruppo.

In concomitanza con i compagni impegnati nelle varie gare su strada, Matteo Siffredi ha preso parte nelle vicinanze di Roma ad una impegnativa prova internazionale di mtb, mettendo in evidenza il proprio talento e sfiorando di un soffio la vittoria al termine di una strepitosa prova su di un insidiosissimo tracciato.

Nel pomeriggio, sempre a Sanremo sono andati in scena i giovanissimi della Rustybike, nella categoria g3 una strepitosa Elisabetta Ricciardi vince alla grande la categoria femminile anche dopo una caduta che la costringeva ad un ardua rimonta. Altrettanto grande, sempre nella categoria g3 il terzo posto nei maschietti conquistato da Christian Rainisio al termine di una combattutissima gara.

Nei g4 maschili ottimo terzo posto per un Luca Fordano in grande crescita, nella categoria g5 femminile secondo posto per Amelie Rolando. Nei g5 maschili un altro grande monologo di un fortissimo Dodó Orengo a cui è molto difficile tenere testa e per ora gli avversari si devono accontentare di correre per il secondo gradino del podio. Nella categoria g 6 maschile ottimo quinto posto per Samuele Rainisio. Infine, grande soddisfazione per la conquista del terzo posto tra le società.