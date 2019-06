Rocchetta Nervina, ruota nel tombino causa caduta: ciclista in ospedale

Rocchetta Nervina. Un ciclista 59enne di Bordighera è rimasto ferito in modo serio a seguito di una caduta in bici. E’ successo nel primo pomeriggio sulla Sp68 nel territorio comunale di Rocchetta Nervina. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico e facciale, è caduto dopo essere finito con una ruota in un tombino.

In un primo momento, il ciclista sembrava essere incosciente e per questo motivo la centrale operativa del 118 ha allertato l’elisoccorso. Sul posto sono sopraggiunti i volontari della Croce Azzurra (Misericordie) di Vallecrosia e il personale sanitario di Alfa 3. Stabilizzato, il 59enne è stato portato in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo.