Rocchetta Nervina, capriolo sbranato da un lupo sulla strada sopra il paese

Rocchetta Nervina. Un capriolo dilaniato da un lupo. Nulla di eccezionale se il fatto fosse successo tra la fitta vegetazione di un bosco. Invece a trovare la carcassa è stato un ciclista cinquantenne che, come ogni giorno, stava percorrendo una strada asfaltata a pochi chilometri dal centro abitato di Rocchetta.

«Stavo pedalando – racconta – quando ho visto un animale piuttosto grosso e di colore grigio scuro fuggire tra i cespugli a lato della strada. Non ho pensato che fosse un lupo perché troppo vicino alla strada e al paese. Credevo che si trattasse di una volpe, ma il colore scuro e la grandezza dell’animale non lasciavano dubbi». Ogni perplessità è poi svanita quando l’uomo si è voltato e ha visto la carcassa del capriolo, le cui ferite non possono che essere compatibili con l’attacco di un lupo.

Il lupo, affamato, ha seguito la sua preda fin sulla strada, dove ha sferrato l’attacco. Ha iniziato a mangiare lì il capriolo e poi, probabilmente spaventato dal rumore del ciclista, si è dileguato al suo arrivo.